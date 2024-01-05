جهاز المواصلات: مواصلة صيانة الطريق في القاطع الممتد من جسر طرابلس حتى بوابة الكراريم 

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أكد جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، مواصلة أعمال مشروع صيانة الطريق في القاطع الممتد من جسر طرابلس حتى بوابة الكراريم.

وأوضح الجهاز أنه تم فرش طبقة الأساس الحبيبي، والانتهاء من فرش الطبقة الرابطة الثانية لمسافة 4 كم، لافتًا إلى أن المشروع ضمن أعمال صيانة وتطوير الطريق الساحلي مصراتة.

وأضاف الجهاز أن إجمالي طول القاطع يبلغ 25 كيلومترا، ويتضمن توسعة الطريق وتطويرها إلى ثلاث حارات بعرض يتجاوز 13 مترا في كل اتجاه.

وذكر الجهاز أن الطريق يشمل إنشاء حاجز خرساني على طول المسار و8 جسور مشاة تسهل عملية المرور بين طرفي الطريق.