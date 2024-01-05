جنوب أفريقيا تقدم أدلة تثبت تورط إسرائيل في جرائم حرب ضد المدنيين في غزة

دخلت جنوب أفريقيا في معركة قانونية كبرى مع إسرائيل بعد أن تقدمت بعريضة دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية، دعت فيها المحكمة إلى التحقيق فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في هجومها المتواصل على قطاع غزة.

وتعدُّ العريضة، المكونة من 84 صفحة، أبرز دعوة علنية حتى الآن لوصف تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، ويأتي ذلك في وقت يقارب فيه عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 23 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، حسبما ورد في تقرير لموقع ميديل ايست البريطاني.

وتقول عريضة الدعوى إن تصرفات إسرائيل “تحمل طابع الإبادة الجماعية؛ لأنها تنطوي على نية إبادة جزءٍ كبير من الجماعة القومية والعنصرية والإثنية الفلسطينية”.

ووصفت صحيفة ( ذا قارديان ) البريطانية الادعاء المقدم في العريضة بأنه، موضوعي ومبني على حجج قوية ومليء بإشارات مفصلة إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة وتقاريرها، والذي نادراً ما يحيد عن هدفه الأساسي الضروري المتمثل في السعي لإثبات نية إسرائيل للإبادة الجماعية. والمحامون الذين ترسلهم جنوب أفريقيا إلى لاهاي هم أفضل المحامين لديها. الكثير من حجج جنوب أفريقيا مستمدة من حكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة التي أصدرتها في قضية غامبيا ضد ميانمار في عام 2020.