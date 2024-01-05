تحذير من رياح مثيرة للأتربة على شمال غرب البلاد غدا

5 يناير، 2024 1:44 م
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أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على مناطق الشمال الغربي غدا السبت، تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كيلومترا في الساعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانا.

وقال المركز في تنبيه له اليوم الجمعة إن مناطق الشمال الغربي ستتعرض إلى تقلبات جوية مع رياح نشطة السرعة إلى قوية، مصحوبة بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

ولفت المركز إلى أن هذه التقلبات ستؤدي إلى اضطراب حالة البحر على معظم الساحل ليصل ارتفاع الموج إلى أربعة أمتار، داعيا أصحاب الأمراض التنفسية والبحارة إلى أخذ الحيطة والحذر.

5 يناير، 2024 1:44 م
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