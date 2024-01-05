بلينكن يصل إسطنبول في مستهل جولة شرق أوسطية لبحث الأوضاع في غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إلى مدينة إسطنبول التركية في مستهل جولة شرق أوسطية لبحث تطورات الحرب على غزة.

واستقبل بلينكن في المطار، المديرة العامة للشؤون السياسية الثنائية في الخارجية التركية، السفيرة يبرق بلقان.

كما استقبله سفير واشنطن لدى أنقرة جيفري فليك، والقنصل الأمريكي العام في إسطنبول جولي إيديه، ورئيس الإدارة المدنية لمطار إسطنبول إيلكر حقتان قاجماز، ومسؤولون آخرون.

ومن المرتقب أن يبحث الجانبان التركي والأمريكي، الهجمات الإسرائيلية على غزة وقضايا إقليمية والعلاقات الثنائية، خلال لقاء وزيري خارجية البلدين هاكان فيدان وأنتوني بلينكن في إسطنبول السبت.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريح الخميس، إن بلينكن سيناقش عددا من القضايا الحاسمة مع نظرائه على مدى أسبوع في تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر، والضفة الغربية.