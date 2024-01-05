الهلال الليبي يقدم مدربه الجديد الصربي زوران مانولوفيتش

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قدّم نادي الهلال الليبي، الخميس، مدربه الجديد الصربي زوران مانولوفيتش مساعده كريم سباعي، وذلك خلفًا للمدرب السابق، المصري محمد عودة.

وقال مانولوفيتش، خلال مؤتمر صحفي، أن لديه مشروع وهدف للوصول إليه مع فريق الهلال، مؤكدا أن سيتم تقديم كل ما يملكون بخصوص منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف، سنحاول اللعب بشكل جماعي وهجومي خلال المنافسات القادمة.

ويواجه فريق الهلال التعاون يوم الأحد القادم ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من منافسات المجموعة الأولى من الدوري الممتاز.

والمواجهة مهمة للفريقين حيث سيكون الفوز كفيلا بوجود الهلال في المركز الثالث برصيد ثلاث عشرة نقطة.