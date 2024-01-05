الهلال الليبي يقدم مدربه الجديد الصربي زوران مانولوفيتش

5 يناير، 2024 11:17 ص
0 0

أخبار ليبيا 24

قدّم نادي الهلال الليبي، الخميس، مدربه الجديد الصربي زوران مانولوفيتش مساعده كريم سباعي، وذلك خلفًا للمدرب السابق، المصري محمد عودة.

وقال مانولوفيتش، خلال مؤتمر صحفي، أن لديه مشروع وهدف للوصول إليه مع فريق الهلال، مؤكدا أن سيتم تقديم كل ما يملكون بخصوص منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف، سنحاول اللعب بشكل جماعي وهجومي خلال المنافسات القادمة.

ويواجه فريق الهلال التعاون يوم الأحد القادم ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من منافسات المجموعة الأولى من الدوري الممتاز.

والمواجهة مهمة للفريقين حيث سيكون الفوز كفيلا بوجود الهلال في المركز الثالث برصيد ثلاث عشرة نقطة.

الوسوم
5 يناير، 2024 11:17 ص
0 0

المزيد من الأخبار

وصول بعثة منتخب السلة إلى ليبيا بعد إحراز فضية البطولة العربية

5 يناير، 2024 10:50 ص

ارتفاع أسعار النفط بعد تعليقات المركزي الأمريكي بشأن التضخم وتوترات الشرق الأوسط

5 يناير، 2024 10:37 ص

طقس مستقر في ليبيا مع احتمالية هبوب رياح ترابية على مناطق الشمال اليومين القادمين

5 يناير، 2024 9:30 ص

الجريمة وقعت بمنطقة كعام في الخمس.. كشفت ملابسات جريمة قتل ظلت مجهولة منذ 2014

5 يناير، 2024 9:14 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى