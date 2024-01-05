الرئاسي يُتابع مستجدات مشروع المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمقر المجلس في طرابلس، اجتماعاً مع عضوي اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، الشيخ علي مصباح بوسبيحة والشيخ محمد سعد دبوب.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس أمس الخميس، فإن الاجتماع يأتي في إطار الوصول بالوطن لمرحلة الاستقرار عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وتمحور الاجتماع حول أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية وأسباب تعليق حضورهم لجلسات اللجنة، بالإضافة إلى عدد من الملفات المهمة التي تُعنى بالوطن.

بدوره أكد المنفي لعضوي اللجنة، أنه سيُشرف ويتابع ملف المصالحة الوطنية بشكل شخصي، وأنه لن يسمح بعد الآن بجعل ملف المصالحة وسيلة للمساومة على حساب الوطن، حسب وصفه.

وفي ديسمبر الماضي، اختُتِمت بمدينة سبها، أعمال الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية. برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي مسؤول ملف المصالحة بالمجلس عبد الله اللافي، ومشاركة وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية الكونغولي جان كلود جاكوسو، ومستشار الاتحاد الإفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد، وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلين عن جميع الأطراف الرئيسية، المشاركة في العملية السياسية.

وتم في الاجتماع مراجعة محضر الاجتماعات التشاورية السابقة، والاتفاق بالإجماع على اختيار مدينة سرت لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية، وتحديد 28 من شهر أبريل القادم موعداً له، وتحديد آلية تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر، وتحديد اختصاصاتها، ونظامها الداخلي.