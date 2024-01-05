الجريمة وقعت بمنطقة كعام في الخمس.. كشفت ملابسات جريمة قتل ظلت مجهولة منذ 2014
أخبار ليبيا 24
تمكن البحث الجنائي بمدينة الخمس من كشف ملابسات جريمة قتل ظلت مقيدة ضد مجهول مند سنة 2014، ذهب ضحيتها مواطن ليبي.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إن كشف ملابسات الجريمة جاءت تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية المكلف لمديريات الأمن والجهات الضبطية التابعة للوزارة بمضاعفة الجهود وكشف الجرائم المجهولة، التي قيدت ضد مجهول حتى لا يفلت المجرم من العقاب.
ووقعت الجريمة بمنطقة كعام، والتي راح ضحيتها أحد الأشخاص؛ حيث وجد مقتولاً بطلقات نارية على الطريق العام.
وأكدت وزارة الداخلية، أنّه تم ضبط الجاني، وبالاستدلال معه أعترف بقتل المجني عليه بواسطة بندقية “كلاشنكوف” وأحيل إلى ساحة العدالة لينال جزاء ما اقترفت يداه.
وقالت الوزارة، إن أقسام البحث الجنائي بمديريات الأمن بالبحث وجمع المعلومات لضبط الجناة حتى بعد سنوات من ارتكابهم الجرائم.