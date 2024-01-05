الإمداد الطبي: التسريح الجمركي التابع للجهاز أفاد باستخراج شحنة من الأدوية التخصصية بمطار معيتيقة

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أكد جهاز الإمداد الطبي أن قسم التسريح الجمركي التابع للجهاز أفاد باستخراج شحنة من الأدوية التخصصية بمطار معيتيقة الدولي.

وأضاف الجهاز أن استخراج الشحنة تم بالتعاون مع مركز الرقابة على الأدوية والاغذية والجمارك لافتًا إلى أن الشحنة نقلت مساء اليوم للمخازن بعد استكمال الإجراءات.

وأكد مدير إدارة المخازن والتوزيع عبدالمنعم العوزي، أن الشحنة سيتم فحصها ومطابقتها.

وأضاف العوزي أنه سيتم توزيعها على المراكز المختصة والفروع لسد الاحتياج بعد إعطاء مركز الرقابة على الأغدية والأدوية الإذن لذلك.