الإمداد الطبي: التسريح الجمركي التابع للجهاز أفاد باستخراج شحنة من الأدوية التخصصية بمطار معيتيقة

5 يناير، 2024 12:19 ص
0 0

أخبارليبيا24 

أكد جهاز الإمداد الطبي أن قسم التسريح الجمركي التابع للجهاز أفاد باستخراج شحنة من الأدوية التخصصية بمطار معيتيقة الدولي. 

وأضاف الجهاز أن استخراج الشحنة تم بالتعاون مع مركز الرقابة على الأدوية والاغذية والجمارك لافتًا إلى أن الشحنة نقلت مساء اليوم للمخازن بعد استكمال الإجراءات. 

وأكد مدير إدارة المخازن والتوزيع عبدالمنعم العوزي، أن الشحنة سيتم فحصها ومطابقتها. 

وأضاف العوزي أنه سيتم توزيعها على المراكز المختصة والفروع لسد الاحتياج بعد إعطاء مركز الرقابة على الأغدية والأدوية الإذن لذلك. 

5 يناير، 2024 12:19 ص
0 0

المزيد من الأخبار

الردع يعلن اعتقال والي “داعش” في ليبيا “هاشم أبوسدرة 

5 يناير، 2024 1:04 ص

شرطة سيدي خليفة تضبط أسلحة نارية بحوزة مواطنين أثناء الاستيقافات الأمنية 

4 يناير، 2024 11:51 م

«تفاصيل محفورة في الذاكرة» مواطن يروي تفاصيل استشهاد شقيقه في الحرب على الإرهاب – الجزء الأول

4 يناير، 2024 11:29 م

زيادة 37%..الدبيبة: مصلحة الضرائب تحقق في عام 2023 أعلى إيرادات منذ تأسيسها 

4 يناير، 2024 11:11 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى