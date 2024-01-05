ارتفاع أسعار النفط بعد تعليقات المركزي الأمريكي بشأن التضخم وتوترات الشرق الأوسط

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن أشار محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن التضخم تحت السيطرة وفي الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لزيارة الشرق الأوسط لمحاولة منع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وغزة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 77.91 دولارا للبرميل. في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 72.62 دولارا.

وكان كلا الخامين القياسيين، اللذان في طريقهما لإنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع، قد عوضا تقريبًا جميع خسائرهما من يوم الخميس، عندما استقرت الأسعار على انخفاض في جلسة متقلبة بسبب تراكم مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوعية الضخمة.