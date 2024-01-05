إجمالي 1965 ملف..الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين مستمرة بأعمالها في درنة 

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أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين مواصلة فرق إدارة قيد الأهالي التابعة للهيئة طيلة هذه الفترة من خلال مكتبها بمدينة درنة، باستقبال الأهالي وفتح الملفات لهم.

وأضاف الهيئة أنه بناء على تكليف من مكتب النائب العام، تم فتح عدد (22) ملف لأهالي المفقودين، وعدد العينات المرجعية (23) عينة يوم الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة أنه بذلك بلغ إجمالي عدد الملفات لأسر الضحايا (1965) ملف، وعدد العينات (1522) عينة حمض نووي.

وأشارت إلى استمرار أعمالها باستقبال الأهالي وفتح الملفات، داعية أهالي الضحايا في حالة الاستفسار الاتصال عبر الرقم التالي: 0910376503، مع إمكانية التواصل عبر الفايبر / الواتساب على الرقم ذاته، أو عبر بريد الصفحة الخاصة بالهيئة.