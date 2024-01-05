أبوسليم يواجه الأولمبي في مباراة مؤجلة

5 يناير، 2024 12:05 م
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أخبار ليبيا 24

تقام مساء اليوم الجمعة مباراة مؤجلة بين فريقي أبوسليم والأولمبي في إطار منافسات الأسبوع الرابع بالمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب أبوسليم عند الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت ليبيا.

ويسعى أبوسليم المستضيف إلى تحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب من فرق صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بينما يسعى الأولمبي إلى أكثر في الترتيب والهروب من قاع المجموعة.

ويحتل أبوسليم المركز التاسع برصيد 6 نقاط ظفر بها من ثلاث مواجهات. ويحتل الأولمبي المركز العاشر برصيد 5 نقاط من 7 مباريات.

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5 يناير، 2024 12:05 م
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