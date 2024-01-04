4 قتلى “لحزب الله” في قصف متبادل مع إسرائيل

أعلن “حزب الله” اللبناني، الخميس، مقتل 4 من عناصره في موجة جديدة من القصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود جنوبي لبنان، لترتفع الحصيلة إلى 147 قتيلا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب “إبراهيم عفيف فحص، وحسين هادي يزبك، وهادي علي رضا، وحسين علي محمد غزالة، والذين “ارتقوا شهداء على طريق القدس”، بحسب بيانات منفصلة.

وبذلك، ارتفع عدد قتلى “حزب الله” إلى 147؛ جراء قصف متبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر، وفقا لرصد الأناضول.

وفي بيانات أخرى، أعلن “حزب الله” الخميس أنه استهدف نقطة ‏الجرداح (قبالة بلدة الضهيرة اللبنانية) وتموضعات ‏لجنود إسرائيليين في شتولا (قبالة بلدة عيتا الشعب) ومحيط موقع المنارة وموقع المطلة، وحقق “إصابات مباشرة”.

فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن مسيرّة إسرائيلية “نفذت عدوانا جويا على (بلدة) محلة عقبة صلحا عند على أطراف مدينة بنت جبيل”.