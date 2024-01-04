واردات المغرب من الحبوب ترتفع بواقع 9 ملايين طن

4 يناير، 2024 4:04 م
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أخبار ليبيا 24

سجّلت واردات المغرب من الحبوب ارتفاعًا قدره9.31 مليون طن خلال العام 2023.

وبحسب بيانات صادرة عن الجامعة الوطنية لتجار الحبوب، استورد المغرب ت ما يناهز 4.75 مليون طن من القمح، أي بانخفاض سنوي 10%، حيثُ كانت فرنسا أكبر مورد للمغرب بنحو 2.3 مليون طن،

من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.

المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.

وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي

4 يناير، 2024 4:04 م
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