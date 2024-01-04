نادال يصل إلى ربع نهائي بطولة برزبين للتنس

أخبار ليبيا 24

تأهل الإسباني رفائيل نادال غير المصنف إلى الدور ربع النهائي في بطولة برزبين الدولية بفوزه 6-1 و6-2 الخميس على الأسترالي جيسون كوبلر المرشح على أرضه.

وفي أول بطولة له منذ ما يقرب من 12 شهرًا، أنقذ النجم الإسباني جميع نقاط كسر الإرسال الأربع وأنهى المباراة بـ 20 فائزًا وثمانية أخطاء سهلة فقط في الفوز الذي دام 83 دقيقة.

وتغلب البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الثاني على الألماني دانييل ألتماير 6-1 و6-2.

وتقدم الأسترالي جوردان طومسون في جولة أمام المصنف رقم 4 أوغو همبرت من فرنسا الذي انسحب بسبب المرض.

وسيواجه طومسون نادال. وسيكون منافس ديميتروف في ربع النهائي هو الأسترالي رينكي هيجيكاتا الذي تغلب على التشيكي توماس ماتشاك 5-7 و6-2 و7-6 (4).