معاون رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية يؤكد لـ أخبارليبيا24 تحسن سرعة استخراج الجوازات   

أخبار ليبيا 24

أكد اللواء مهندس فيصل المحجوب معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية لوكالة أخبار ليبيا 24 التحسن في سرعة استخراج الجوازات للمواطنين.

وأشار المحجوب في تصريح خاص لـ أخبارليبيا24 أن مدة استلام الجواز لا تتجاوز العشرة أيام، لافتا إلى أن ما يعاني منه المواطنين “هو التعديل المركزي الخاص بالمنظومة الأمنية وهو عمل مشترك بين مصلحة الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني وجهاز الأمن الداخلي نظرا لتغير لقب المواطن واختلافه بين الجواز الأخضر القديم والأزرق الجديد فبعد استحداث الرقم الوطني بداء الاختلاف وهذا الخلل يجب تصحيحه ومسؤولية التصحيح تعنى بها مصلحة الأحوال المدنية بالدرجة الأولى”.

وأكد المحجوب أنهم يتدخلون لتسريع التعديل للحالات الطارئة والمستعجلة لكن العدد المفترض تصحيحه كبير ويحتاج لوقت، مشيرا إلى أن رئيس مصلحة الجوازات الدكتور يوسف مراد يشرف بشكل شخصي لإنهاء هذه العراقيل وهو موضوع يمس الأمن القومي.

وأضاف المحجوب: “قريبا سنحاول وضع حلول جذرية لمثل هذه المشاكل وهناك اجتماع سيعقد خلال أيام لوضع الترتيبات اللازمة لإنهاء مشكلة التعديل المركزي والرقم الآلي”.

وأكد المحجوب أن مكتب النائب العام يشرف بشكل مباشر على متابعة إجراءات التعديلات” مضيفا: “نحن نطلب شهادة الميلاد بخط اليد ورسالة إحالة من مصلحة الأحوال المدنية للتأكد والتدقيق في صحة وسلامة الإجراءات”