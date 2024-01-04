مؤكدا عدم التواصل معهم من الحكومات أو المجالس التشريعية.. تجمع فزان يُعلن إغلاق حقلي الشرارة والفيل حتى تحقيق مطالبهم

أخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم تجمع فزان، أبو بكر أبو شريعة، إغلاق حقلي الشرارة والفيل جنوب غرب ليبيا وإيقاف العمل بهما بشكل كلي.

وأوضح أبو شريعة في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أنه لم يتم التواصل معهم من قبل الحكومات أو ممثلي الجنوب أو ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف أبو شريعة، إن “الكميات التي تعلن عنها شركة البريقة لا تكفي المنطقة الجنوبية خلال أحد عشر يوما وغير متوازنة مع الاستهلاك، وتستخدمها بعض المدن في يوم واحد فقط، خاصة وأن كل منزل لديه سيارتين أو ثلاثة على أقل تقدير”.

وأكد أبو شريعة، أنه لن يتم فتح الحقول إلا بتنفيذ مطالب تجمع فزان المشروعة لافتا إلى أنها حقوق ليست مطالب، وأبرزها إعادة تنفيذ مشروع مصفاة فزان، وإعادة إعمار مدن ومناطق الجنوب أسوة بباقي المدن.

وتابع: “نريد حوالي 4 مليون لتر مكعب من المحروقات ومشتقات الوقود والديزل”، لافتاً إلى أن “حجة التهريب تعتبر واهية خاصة بعد سيطرة القوات المسلحة التي منعت بيع المحروقات في السوق السوداء، وبوجودها شعرنا بنوع من الإطمئنان ولكن الكميات التي تصل غير كافية”.

وأشار أبو شريعة إلى أن المنطقة الجنوبية متضررة ومرفوع عنها الدعم منذ 13 عاماً، وهذه المعاناة مستمرة منذ 2011 ، لافتا إلى “أن المواطن في الجنوب يشتري لتر الوقود من 8 إلى 10 دينارات، وتعبئة أنبوبة غاز الطهي تصل إلى 110 دينار، ناهيك عن قرار إعمار مرزق التي هُجر أهلها ولم يتحقق من عودوهم شيئا والنازحين لم يعودوا إليها”.

وفي رد على بيان وزارة النفط والغاز التي ذكرت أن المتضرر من إغلاق الحقول هو المواطن، قال أبو شريعة: “نحن كمواطنين متضررين في جميع الأحوال طيلة السنوات الماضية” .