عميد بلدية أوباري يعلن عن موعد تسيير أولى الرحلات الجوية عبر مطار المدينة

أخبار ليبيا 24

أعلن، عميد بلدية أوباري، أحمد ماتكو، تسيير أولى الرحلات الجوية من وإلى مطار أوباري في 13 يناير الجاري.

وقال ماتكو، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن بعد انتهاء أعمال الصيانة في المهبط، لن يكون هناك أية عراقيل بشأن تسيير الرحلات الداخلية.

وأوضح ماتكو، أن الشركة العالمية للطيران ستسير رحلاتها الجوية من مطار أوباري إلى مطار معيتيقة الدولي، بواقع رحلتين أسبوعيا.

وأوضح أن ذلك سيكون ابتداءً من 13 يناير الجاري، لافتًا إلى موعد الإقلاع من مطار معيتيقة الساعة سيكون (01:30 م)، ومن مطار أوباري الساعة (3:30 م).

وأشار ماتكو، إلى أن من المتوقع أن يكون هناك رحلات إلى مطار بنينا ببنغازي في الفترة القادمة، متمنيًا أن تتقدم الشركات الأخرى لخطوة للأمام وتخفف المعاناة على المواطنين من السفر برًا.