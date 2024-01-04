عدد النازحين الفلسطينيين وصل إلى مليون شخص

أخبار ليبيا 24

بلغ عدد النازحين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر وحتى هذه اللحظة؛ بلغ نحو المليون.

الأمم المتحدة أوضحتْ في تقريرٍ أن محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيسي للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، بعد تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، حسب تقريرها.

وفي سياقٍ منفصل… أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنَ اغتيال إسرائيل القيادي في حركة حماس صالح العاروري، يجس فشل إسرائيل في حربها على غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن «جريمة الاغتيال الأخيرة هي تصعيد إسرائيلي خطير أقدمت عليه إسرائيل لتهدئة الشارع الإسرائيلي من جهة، ولاستعادة صورة إسرائيل الخارجية وقدراتها العملياتية للوصول إلى كل مكان من جهة أخرى»، حسب البيان.