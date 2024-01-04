شرطة سيدي خليفة تضبط أسلحة نارية بحوزة مواطنين أثناء الاستيقافات الأمنية 

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة سيدي خليفة ضبط أسلحة نارية بحوزة مواطنين أثناء الاستيقافات الأمنية وتمشيط للاختصاص.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه تم العثور على ذخائر وقذائف ملقاة في عدة أماكن.

وأفادت المديرية أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط أسلحة نارية وقنابل يدوية داخل مركبات بعض المواطنين.

وأشارت إلى أنه أثناء تمشيط أعضاء التحريات للاختصاص تم العثور على ذخائر وقذائف متروكة وملقاة في أرض فضاء واقعة داخل اختصاص المركز.

ولفتت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم تسليم هذه الأسلحة والذخائر إلى جهات الاختصاص.