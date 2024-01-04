زيادة 37%..الدبيبة: مصلحة الضرائب تحقق في عام 2023 أعلى إيرادات منذ تأسيسها 

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن مصلحة الضرائب حققت في عام 2023 أعلى إيرادات منذ تأسيسها، بنسبة زيادة تصل إلى 37% عن العام 2022.

وأضاف الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “فيسبوك” :”تلك البيانات تؤكد تعزيز حالة الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، ومنح بيئة تنافسية تُسهم في تنويع الإيرادات الحكومية، وتضبط السياسة المالية للدولة”.

وكانت مصلحة الضرائب أعلنت أن الإيرادات الكلية المحققة لمصلحة الضرائب الليبية في سنة 2023 تجاوزت ما قيمته الـ 3 مليارات دينار ليبي.

وأوضحت المصلحة أنها حققت فائضًا يقدر بـ 808.3 مليون دينار عن سنة 2022، أي بنسبة زيادة 37% خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى نهاية شهر ديسمبر.

وذكرت أن الإيرادات الضريبية – الإيراد العام – المحققة خلال العام 2023 بلغت أكثر من 2.542 مليار دينار، أي بنسبة زيادة 58% عن المقدر بالميزانية العامة بمبلغ 1.6 مليار دينار.

وقالت المصلحة، إن الضرائب على الدخل في 2023 بلغت أكثر من 1.526 مليار دينار، لافتة إلى أن إيرادات ضريبة الدمغة بلغت 979.2 مليون دينار، وأن ضريبة الغرامات بلغت 36.7 مليون دينار.

وأشارت إلى أن إيرادات حقوق التنفيذ بلغت أكثر من 608 مليون دينار وأن إيرادات الودائع بلغت أكثر من 474.5 مليون دينار ليبي.