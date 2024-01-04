خلال اجتماعه مع حراك مصراتة.. الحداد يطلب مهلة ليوم الأحد بشأن القوة المشتركة

أخبار ليبيا 24

انتهى مساء اليوم الخميس اجتماع بين رئيس الأركان العامة بغرب ليبيا، الفريق محمد الحداد مع قادة حراك مصراتة بمقر اللواء 53 مشاة بمنطقة الكراريم، بشأن قوة العمليات المشتركة.

وأفاد، مصدر مطلع، بخروج أهالي مصراتة غاضبين من حديث الحداد، الذي وصفه بعضهم بـ “السلبي”، والذي لا نتيجة منه غير المسكنات.

وقال المصدر، إن الحداد طلب مهلة حتى يوم الأحد القادم، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتخذ جملة من القرارات الصارمة ضد قوة العلميات المشتركة.

وذكر المصدر، أنّه تمّ الاتفاق على انتظار انتهاء المهلة، التي طلبها الحداد، وإن لم يتم تنفيذ هذه المطالب وإصدار قرارات حازمة عندها سيتحرك قادة حراك مصراتة لتنفيذ مطالبهم بشكل آخر.