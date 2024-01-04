حمّاد يكرم من قبل عدد من عمداء بلديات غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

التقى، رئيس الحكومة الليبية، أسامة حمّاد، اليوم الخميس في بنغازي، مع عدد من عمداء بلديات الساحل والجبل الغربي وعمداء البلديات الحدودية مع تونس.

ووصل، عدد البلديات لأكثر من 20 بلدية، ومنها بلديات، بئر الغنم، المنشية بالجميل، بوصرة، الزاوية الوسط، الماية والمطرد.

واطلع حمّاد على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل البلديات، بالإضافة إلى تأكيده إصدار تعليماته بشأن حلحلة كافة مشاكل البلديات، وصرف كافة المستحقات المالية لها بشكل عاجل، ودعم مشاريع الطرق المستعجلة في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام اللقاء كرّم عمداء البلديات رئيس الحكومة الليبية؛ لما لمسوه من جدية في العمل، وتكفله بتذليل مختلف الصعوبات.