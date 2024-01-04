“حماد” و”العريبي” و”بالقاسم حفتر” يتفقدون التجهيزات النهائية لجسور بنغازي

4 يناير، 2024 9:53 ص
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أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالقاسم حفتر، جولة ليلية موسعة على جسور مدينة بنغازي المنشأة حديثاً.

هذا وتأتي هذه الزيارة للاطمئنان على آخر التجهيزات والاستعدادات لافتتاح جسور بنغازي، وذلك ضمن حدث كبير على مستوى ليبيا وافتتاح 5 جسور لأول مرة منذ عقود طويلة.

والجسور تشمل جسر تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق الهواري “جسر المديرية”، وجسر تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق العُروبة، وجسر الجامعة، وجسر تقاطع الطريق الدائري الخامس مع امتداد شارع الوحدة العربية ” جسر إمتداد شارع 20 “، وجسر تقاطع الطريق الدائري الخامس مع طريق المطار “جسر المساكن”،  وجسر تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق المطار “جسر الليثي ” .

وتشهد مدينة بنغازي خلال الأشهر الماضية إقامة عدة مشاريع، منها إنشاء منزهات بعدة أحياء سكنية، وصيانة مرافق ومساكن، بالإضافة إلى حملة على مروجي الخمور والمخدرات في مناطق عدة.

4 يناير، 2024 9:53 ص
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