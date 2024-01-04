حكومة الوحدة تدين تفجيري كرمان في إيران

أخبار ليبيا 24

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية التفجيرين الذين وقعا في محافظة كرمان الإيرانية، مؤكدة رفض ليبيا للعنف والإرهاب.

وأعربت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، «عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين»، مقدمة تعازيها إلى أسر الضحايا، وأبدت أملها في الشفاء العاجل للجرحى، كما نوهت بتضامنها مع الشعب الإيراني في هذا المصاب.

وأمس الأربعاء، وقع التفجيران في محيط مقبرة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، حيث احتشد المئات في ذكرى وفاته، ما أسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة 284 آخرين.

وتوعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الأربعاء، برد قاس على التفجيرين، قائلا: “الأعداء الأشرار والمجرمون للأمة الإيرانية تسببوا مجددا في كارثة، وأسقطوا عددا كبيرا من السكان الأعزاء في كرمان شهداء.. هذه الكارثة ستلقى ردا قاسيا بإذن الله”.