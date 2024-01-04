حفتر وحماد يقومان بجولة على جسور بنغازي قُبيل افتتاحها

أجرى القائد العام للقوات المسلحة “خليفة حفتر” جولة تفقدية على الجسور الجديدة بنغازي ، رفقة رئيسالحكومة الليبية المكلفة من النواب “أسامة حماد” ، ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار السيد حاتم العريبي، والمديرالتنفيذي لصندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة بلقاسم حفتر ، ووكيل وزارة الداخلية العميد فرج اقعيم؛وذلك للوقوف على مراحل التجهيزات الأخيرة في أعمال إنشاء الجسور والطرق المحيطة بها، تمهيداً لافتتاحها أمامحركة سير المواطنين.

وشملت الجولة الميدانية تفقد الجسور الخمسة الحديثة ، التي أُنشئت في مدينة بنغازي ضمن حزمة مشاريعالإعمار والبناء والتشييد، التي تنفذها الحكومة ولجنة وصندوق الإعمار ، بإشرافٍ من القيادة العامة، وذلك بعدعمل دؤوب ومتواصل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وتطوير البنية التحتية مع الالتزام الكامل بدقة العملوسرعة الإنجاز .