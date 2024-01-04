حفتر وحماد يقومان بجولة على جسور بنغازي قُبيل افتتاحها

4 يناير، 2024 9:06 م
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أجرى القائد العام للقوات المسلحة “خليفة حفتر”  جولة تفقدية على الجسور الجديدة  بنغازي ، رفقة رئيسالحكومة الليبية المكلفة من النواب  “أسامة حماد” ، ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار  السيد حاتم العريبي، والمديرالتنفيذي لصندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة بلقاسم حفتر ، ووكيل وزارة الداخلية العميد فرج اقعيم؛وذلك للوقوف على مراحل التجهيزات الأخيرة في أعمال إنشاء الجسور والطرق المحيطة بها، تمهيداً لافتتاحها أمامحركة سير المواطنين.

  وشملت الجولة الميدانية تفقد  الجسور الخمسة الحديثة ، التي أُنشئت في مدينة بنغازي ضمن حزمة مشاريعالإعمار والبناء والتشييد، التي تنفذها الحكومة ولجنة وصندوق الإعمار ، بإشرافٍ من القيادة العامة، وذلك بعدعمل دؤوب ومتواصل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وتطوير البنية التحتية مع الالتزام الكامل بدقة العملوسرعة الإنجاز .

4 يناير، 2024 9:06 م
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