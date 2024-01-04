حرس المنشآت النفطية يحتج على وقف إنتاج حقل الشرارة

أخبار ليبيا 24

أكد، جهاز حرس المنشآت النفطية، اليوم الخميس، أن مهمته حراسة وحماية المنشآت النفطية في جميع ربوع ليبيا، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة حساسة وحرجة في بناء الوطن تحتاج تضافر الجميع في صف واحد.

وأعلن الجهاز، رفضه الكامل لأي محاولة لوقف العمل بالمنشآت النفطية أو إيقاف امدادات خطوط النفط والغاز أو التعدي عليها.

وقال، إنّه لن يسمح لأي كان بالمساس بمقدرات الشعب الليبي.

وأضاف، أن ما قام به المحتجون بإغلاق حقل الشرارة وإيقاف عملية الإنتاج يعد عملا ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين.

وقال، إن مثل هذه، الأفعال غير المسؤولة، والتي أدت إلى إجبار مدير حقل الشرارة بإيقاف عمليات الإنتاج، سيؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني.

وأضاف، أنّه يحمل المسؤولية القانونية لكل من تسبب في إغلاق المنشآت النفطية المملوكة لكل الليبيين.

وأعلن محتجون من فزان إغلاق حقل الشرارة بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز.

وحمّل المحتجون المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.

ويطالب المحتجون بتوفير الوقود ومشتقاته في فزان، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان.

كما يطالبون بتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان، وإلغاء الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مستشفى أوباري العام وإلزام المؤسسة بإنشاء مستشفى خاص بفزان.