حجم الإيرادات الكلية لمصلحة الضرائب يتجاوز الـ 3 مليار دينار ليبي في 2023

4 يناير، 2024 8:08 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت، مصلحة الضرائب الليبية، اليوم الخميس، أن حجم الإيرادات الكلية المحققة في سنة 2023 تجاوزت الـ 3 مليار دينار ليبي.

وقالت المصلحة، إن الإيرادات الكلية المحققة في سنة 2023 بلغت مبلغ وقدره (3,017,632,707,433 دل).

وأشارت المصلحة، أنها حققت فائض عن الإيراد المحقق في سنة 2022 بفارق (808,338,794,886 دل)، أي بنسبة زيادة 37% خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى نهاية شهر ديسمبر.

وأوضحت المصلحة، أن الإيرادات الضريبية – الإيراد العام – المحققة خلال العام 2023 بلغت مبلغ وقدره (2,542,469,359.162 د.ل)، أي بنسبة زيادة 58% عن المقدر بالميزانية العامة بمبلغ (1,600,000,000).

وقالت المصلحة، إن الضرائب على الدخل في 2023 بلغت 1,526,392,398.207 د.ل. وأضافت، أن إيرادات ضريبة الدمغة بلغت 979,289,901.830 د.ل، وأن ضريبة الغرامات بلغت 36,787,059.125 د.ل.

وذكرت المصلحة، أن إيرادات حقوق التنفيذ بلغت 608,074.770 د.ل، وأن إيرادات الودائع بلغت 474,555,273.501 د.ل.

 

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4 يناير، 2024 8:08 م
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