جوقة متطرفة..الشركسي: لم يبق مع الدبيبة إلا الغرياني 

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أكد الناشط السياسي أحمد الشركسي أنه لم يبق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلاّ المُفتي المعزول الصادق الغرياني.

وقال الشركسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لم يبق مع الدبيبة إلاّ المُفتي المعزول الصادق الغرياني يذود ويدافع عنه”.

وأضاف الناشط السياسي :”الأحداث تُذكرني برئيس المؤتمر الوطني السابق نوري بوسهمين، الذي رفض تسليم السلطة ورفض الصخيرات، ولم يكن معه إلا الغرياني في حينها”.

وتابع الشركسي :”كانا كلاهما – الغرياني وبوسهمين – مغيبان تماماً عن الواقع السياسي والظروف على الأرض، وكان مصير تمسكه بالمفتي نهايته السياسية”.

وذكر الناشط السياسي :”المفتي ومن يدور في فلكه كلما خرج صوت يخالفهم الرأي السياسي اتهموه بالولاء والعمل لحفتر، حتى من تحرك ضد الفساد والظلم يواجه نفس الاتهام”.

وختم الشركسي :”أنا أعتقد أنّ هذه الجوقة المتطرفة في أرائها السياسية سترى مصيراً سياسياً سيئا سيكون له عواقب غير جيدة على البلد”.