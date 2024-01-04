جوقة متطرفة..الشركسي: لم يبق مع الدبيبة إلا الغرياني
أخبارليبيا24
أكد الناشط السياسي أحمد الشركسي أنه لم يبق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلاّ المُفتي المعزول الصادق الغرياني.
وقال الشركسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لم يبق مع الدبيبة إلاّ المُفتي المعزول الصادق الغرياني يذود ويدافع عنه”.
وأضاف الناشط السياسي :”الأحداث تُذكرني برئيس المؤتمر الوطني السابق نوري بوسهمين، الذي رفض تسليم السلطة ورفض الصخيرات، ولم يكن معه إلا الغرياني في حينها”.
وتابع الشركسي :”كانا كلاهما – الغرياني وبوسهمين – مغيبان تماماً عن الواقع السياسي والظروف على الأرض، وكان مصير تمسكه بالمفتي نهايته السياسية”.
وذكر الناشط السياسي :”المفتي ومن يدور في فلكه كلما خرج صوت يخالفهم الرأي السياسي اتهموه بالولاء والعمل لحفتر، حتى من تحرك ضد الفساد والظلم يواجه نفس الاتهام”.
وختم الشركسي :”أنا أعتقد أنّ هذه الجوقة المتطرفة في أرائها السياسية سترى مصيراً سياسياً سيئا سيكون له عواقب غير جيدة على البلد”.