توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية ومصلحة الضرائب لمكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية

أخبار ليبيا 24

تم اليوم بالعاصمة طرابلس بمقر الإدارة العامة لمصلحة الضرائب مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مصلحة الضرائب ووزارة الداخلية فيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية.

وقد مثل المصلحة في اتفاقية التعاون هذه نائب مدير عام مصلحة الضرائب الأستاذ عمر الزروق كما مثل وزارة الداخلية رئيس قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة الداخلية اللواء جمال المزوغي .

وحضر مراسم التوقيع مدير إدارة التهرب الضريبي الأستاذ خالد الهوني والنقيب خالد الرعدان والملازم وليد بن شعبان وضابط التحقيق إبراهيم المرغني.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين حفاظا على المال العام تحقيقا للمصلحة الوطنية والعمل على القضاء على الجرائم المالية التي تضر بالاقتصاد الوطني لضمان تحصيل مستحقات الخزانة العامة وفقا للتشريعات النافذة.