توزيع الدفعة العاشرة من التعويضات للأسر المتضررة من إعصار دانيال

أخبار ليبيا 24

أعلن وكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية أبوبكر الزوي، توزيع الدفعة العاشرة من التعويضات على المتضررين من الإعصار دانيال.

وقالت الحكومة الليبية، في بيان له، إنه تم تسليم 500 صك لـ 500 عائلة، بالمسرح الوطني بمدينة درنة.

وأوضحت الحكومة، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد.

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي، أن عملية توزيع الصكوك ستستمر، إذ سيوزع، الخميس، 500 صك لـ500 عائلة، مشددا على أن عملية التسليم مستمرة لحين الانتهاء من كافة العائلات.