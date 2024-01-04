ترامب يطعن في قرار استبعاده من الانتخابات التمهيدية

لجأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى المحكمة الأمريكية العليا، للطعن في القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في ولاية كولورادو، بخصوص منعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية.

وبينما يستعد الرئيس الأمريكي السابق ترامب لسباق الانتخابات الرئاسية، فإنه يواجه من ناحية أخرى الدعاوى القضائية والقرارات القانونية المرفوعة ضده.

وقام ترامب بنقل قرار محكمة كولورادو الصادر في ديسمبر الماضي إلى المحكمة الأمريكية العليا، حيث القرار بعدم أهلية الرئيس السابق لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية المزمع عقدها في مارس/ آذار المقبل، وذلك بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكونغرس عام 2021.

وقال محامو الرئيس الأمريكي السابق، في تصريحات صحفية عقب الطعن، إنه لا يمكن لأي ولاية منع مرشحهم من خوض الانتخابات الرئاسية، وأن المحكمة العليا في كولورادو أساءت تفسير الأحكام الدستورية ذات الصلة.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية في الطلب وتتخذ قرارها قريبا.

وكانت ولاية “مين” الأمريكية قضت في 29 ديسمبر/ كانون الأول، بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، وذلك بعد أكثر من أسبوع على قرار مشابه في ولاية كولورادو.

وبعد قرار محكمة كولورادو بات ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند نادر الاستخدام في الدستور الأمريكي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في “تمرد” من تولي “منصب فيدرالي”.

ووفقاً لقرار محكمة كولورادو وولاية “مين”، لن يكون اسم ترامب موجودا على ورقة التصويت في الانتخابات الرئاسية التمهيدية التي ستُجرى في الولايتين بين المرشحين الجمهوريين، في مارس/ آذار 2024.