تحييد 2237 إرهابي في تركيا عام 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، مواصلة مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها بحزم، مشيرة إلى تحييد 2237 إرهابيا خلال 2023.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، ذكي آق تورك، بالعاصمة أنقرة.

وأشار إلى ضبط 118 شخصا أثناء محاولتهم التسلل إلى تركيا، مع إحباط تسلل 2113 آخرين خلال آخر أسبوع.

وأكد مواصلة الجيش التركي عملياته الأمنية في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية شمالي العراق وسوريا.

وقال إن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 إرهابيا داخل البلاد وخارجها بمن فيهم شمالي العراق وسوريا في آخر 7 أيام.

وأعلن في هذا الإطار تحييد 2237 إرهابيا خلال العام الماضي 2023.