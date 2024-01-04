انفجار قارب للحوثيين في البحر الأحمر

4 يناير، 2024 8:25 م
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Handout photo datedAugust 8, 2023 shows the Royal Saudi Navy frigate 708 HMS Taif, the amphibious assault ship USS Bataan (LHD 5) and the dock landing ship USS Carter Hall (LSD 50) transit the Red Sea. The Pentagon has convinced more than a half dozen allies to join a strengthened naval task force in the Red Sea amid mounting attacks by Iran-backed rebels on commercial shipping that have driven oil prices higher. More than 9mn barrels a day of oil shipments, or almost a tenth of global demand, pass through the Red Sea, making it one of the world’s busiest energy chokepoints. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Riley Gasdia via ABACAPRESS.COM

قال قائد بالأسطول الأمريكي إن قارباً حوثياً مسيّراً كان محملاً بالمواد الناسفة انفجر في البحر الأحمر اليوم الخميس ، لكنه لم يكن قريباً من أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية أو سفن تجارية بدرجة كافية لإحداث أي أضرار أو خسائر بشرية، واصفاً ذلك بأنه هجوم فاشل.

هذا و أضاف نائب الأميرال براد كوبر، الذي يقود القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، للصحفيين، أن الحوثيين شنوا 25 هجوماً حتى الآن على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً: “لا توجد علامات على تراجع سلوكهم غير المسؤول”.

كما قال كوبر: “اقترب على بعد بضعة أميال من السفن العاملة في المنطقة.. السفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية.. وشاهدنا جميعاً انفجاره”.

4 يناير، 2024 8:25 م
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