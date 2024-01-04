العجز التجاري المصري ينخفض بـ 16.6 بالمئة

أخبار ليبيا 24

انخفض العجز التجاري المصري خلال أكتوبر 2023 بواقع 16.6 بالمئة، بحسب أحدث بيانات حكومية نُشرت اليوم.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاء الارتفاع على أساس سنوي مسجلاً 3.15 مليار دولار، بحسب الجهاز.

وفيما سبق… كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه مع حلول الأول من يناير 2024.. بلغ عدد سكان مصر105.858 مليون نسمة، أي بزيادةٍ قدرها 1.463 مليون نسمة عن تعداد أول يناير 2023.

وفي سياقٍ منفصل.. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري؛ الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.