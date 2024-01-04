الصور: عازمون على تنفيذ أحكام الإعدام قريبا

أخبار ليبيا 24

قال النائب العام المستشار الصديق الصور إن النيابة عازمة على تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة القريبة المقبلة، لافتا إلى إعطاء فرصة لذوي الدم للتنازل بحسب القانون الليبي، الذي يتيح تخفيض العقوبة من الإعدام للسجن المؤبد.

وأشار الصور، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، إلى ارتفاع مؤشر جرائم القتل، ما يستوجب تنفيذ العقوبات من أجل خلق ردع، حيث باشرت النيابة العامة الإجراءات، وأخطرت ذوي المحكومين، وأتاحت فرصة للتنازل، مشيرا إلى أن النيابة ستختار التوقيت المناسب للتنفيذ.

واستعرض النائب العام إحصائية الأحكام الصادرة في جرائم القتل والحرابة، التي طالت 119 محكوما على مدى عقدين، من بينهم 70 ليبيا و49 وافدا، منوها بأن الوافدين خرجوا في العام 2011 على الرغم من التصديق على الأحكام النهائية.

وقال إن عدد المحكومين عليهم بالإعدام حاليا في السجون الليبية وفق أحكام نهائية واجبة التنفيذ يبلغ 19 محكوما، وجرى نقلهم إلى السجون الرئيسية في طرابلس وبنغازي، لافتا إلى وجود 250 محكوما عليهم بالإعدام آخرين في سجن إجدابيا ينتظرون قرار المحكمة العليا.