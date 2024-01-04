السيفاو يؤكد على أهمية التنسيق في التعاون التقني والفني بين ليبيا ومصر

أخبار ليبيا 24

أكد وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة، يخلف السيفاو، على أهمية التنسيق بين ليبيا ومصر في جميع المجالات؛ للاستفادة من الكفاءات المصرية في التكنولوجيا الحديثة، ونقلها للكوادر لليبية وفق المواصفات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري، بحث فيه سبل التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لإعداد الكوادر الليبية تقنيا وفنيا ومهنيا، بما يخدم مشروعات القطاع الخاص.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمجلس لإعداد وتنفيذ خطط تنموية يشترك فيها الوزارة والقطاع الخاص، للوصول إلى آفاق أرحب على كل الأصعدة.