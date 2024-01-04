الرئيس التونسي : إسرائيل عجزت عن مواجهة المقاومة الفلسطينية

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن إسرائيل “عجزت عن مواجهة المقاومة” الفلسطينية” في قطاع غزة، و “لم تحقق أي إنجاز ميداني”، ولذلك “اعتمدت على الاغتيالات”.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، اغتيل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” و6 كوادر أخرى من الحركة؛ إثر إطلاق مسيّرة إسرائيلية ثلاثة صواريخ على مقر لـ”حماس” في ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب إعلان لبناني.

وخلال اجتماع مع وزير الخارجية نبيل عمار في قصر قرطاج الأربعاء، أضاف سعيد أن “حرب الإبادة التي تتواصل تحت أنظار العالم لا تستهدف فصيلا أو حركة، بل تستهدف وجود شعب بأكمله”، بحسب بيان للرئاسة.

واستدرك سعيد: “ولكن لن يقدر الكيان الصهيوني (إسرائيل) على تحقيق أي إنجاز ميداني، و(اعتمد) بعد أن عجز عن مواجهة المقاومة في الميدان على الاغتيالات، وهو دأبها منذ زمن بعيد”.

وتابع أن “الأدلة عن الاغتيالات كثيرة ومعروفة، فالعصابات الصهيونية اغتالت في فندق الملك داوود بالقدس (الوسيط الأممي) الكونت برنادوت سنة 1948؛ بسبب موقفه من الصراع الذي تفجر بين الفلسطينيين والحركة الصهيونية”.