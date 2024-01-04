الدبيبة يجتمع مع سفراء الدول العربية والإفريقية والإسلامية المعتمدين لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع سفراء الدول العربية والإفريقية والإسلامية المعتمدين لدى ليبيا.

وأعرب الدبيبة في كلمة له خلال الاجتماع، عن سعادته بعودة السفارات للعمل من داخل طرابلس، والذي يساهم في التكامل والتعاون مع كافة الدول من خلال تفعيل عمل السفارات وتواصلها بشكل مباشر مع كافة المؤسسات الليبية المختلفة لتطوير العلاقات الثنائية.

وأوضح رؤية حكومة الوحدة الوطنية السياسية التي تدعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، من خلال إجراء انتخابات نزيهة وفق قوانين عادلة ونزيهة.

وأكد الدبيبة دعمه للجهود الإقليمية وتوحيدها من أجل تهدئة الأوضاع في السودان والعمل على استقراره ونزع فتيل الأزمة من خلال الجهود العربية والإفريقية.

كما جدد رئيس الحكومة وفقا للمكتب الاعلامي تأكيده على موقف ليبيا الراسخ تجاه ما يحدث في قطاع غـزة ودعمها للقضية الفلسطينية.

وناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بمنح التأشيرات وفتح وجهات الطيران أمام البلدان العربية والإسلامية، وضرورة مساهمة السفارات في تذليل أي صعوبات تواجه هذه الملفات الخدمية.

وحضر الاجتماع حسب المكتب سفراء دول البحرين، والجزائر، وقطر، والسعودية، والعراق، واليمن، وفلسطين، والسودان، والصومال، وتونس، والكونغو، وتركيا، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وغانا، والنيجر، ونيجيريا، وإريتريا، ومالي، وبوركينا فاسو، وغينيا كوناكري، وتشاد، وبنغلاديش، وبنين، وجزر القمر، وباكستان.