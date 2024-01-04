الحكومة توزع صكوك تعويضات لألف أسرة متضررة من فيضان درنة

أخبار ليبيا 24

واصلت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية توزيع صكوك التعويضات على المتضررين من الفيضانات في درنة.

وسلّم، وكيل عام وزارة الحكم المحلي – رئيس لجنة الحصر والتعويضات، أبوبكر الزوي، اليوم الخميس، صكوك التعويضات على المتضررين من الفيضانات التي تسببت فيها العاصفة دانيال.

وشهد المسرح الوطني درنة، تسليم الدفعتين الـ 11 والـ 12 بعدد 1000 صك لعدد 1000 عائلة متضررة، بإجمالي وصل 4510 عائلة، وفق ما ذكرت الحكومة الليبية.

وفي سبتمبر 2023 ضرب فيضان مدمر مدينة درنة مخلفا أضرارا كبيرة بالأرواح والممتلكات.