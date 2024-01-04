الحصيلة تتجاوز الـ22 ألفا.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار ليبيا 24 : متابعات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي بلغ يومه الـ 89، إلى 22 ألفا و313 شهيدا، والجرحى إلى 57 ألفا و296 جريحا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 مجازر بحق عائلات في القطاع، أسفرت عن 128 شهيدا، و261 جريحا.

في غضون ذلك، واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على مدار ساعات اليوم على أرجاء متفرقة من القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

إلى ذلك، شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على شكل حزام ناري غربي وجنوبي مدينة خانيونس، خاصة أحياء قيزاني ورشوان والنجار وبطن السمين، فيما دمرت طائرات أخرى عددا من المنازل بمخيمات النصيرات، والبريج والمغازي وسط القطاع.

ولا يزال الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر الماضي، يستهدف جميع مناطق القطاع بالطائرات والطائرات المسيرة والدبابات، دون أن يكترث للدعوات الدولية بوقف عدوانه غير المسبوق على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للأهالي.