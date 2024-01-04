الأبلق : قدرة السلطة القضائية تم حدها بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية

أخبار ليبيا 24

كشف عضو مجلس النواب عمار الأبلق أن الصراعات السياسية والمسلحة في ليبيا السنوات الماضية، ألقت بظلالها على السلطة القضائية.

وأوضح الأبلق أنه في الوقت الراهن هناك ترهيب لقضاة ينظرون في قضايا تمس كيانات كبرى بالبلاد، سياسية ومسلحة.

وقال – في تصريحات صحفية – إن قدرة السلطة القضائية تم حدها بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، وباتت لا تستطيع تحقيق العدالة في العديد من الجرائم التي ظلت تراوح مكانها لسنوات.

وأشار إلى أنه من أبرز هذه الجرائم، هي قضية “المقابر الجماعية” في ترهونة، التي لم يتم الحكم على بقية المتهمين فيها رغم ارتفاع عدد الضحايا.

وتابع عضو مجلس النواب أنه يوجد شهود لم يستطيعوا التقدم بشهادتهم في كثير من القضايا الكبرى، خوفاً من بطش أطراف سياسية نافذة، أو قادة تشكيلات مسلحة يحمون متهمين في تلك القضايا.

وذكر الأبلق أن كل هذه الأمور تجعل القضاة يلجؤون لتأجيل الحكم في القضايا أو التنحي خوفًا على حياتهم وأسرهم.

وأضاف أنه لم يتم تحديث التشريعات الخاصة بالنواحي المالية وانتهاكات حقوق الإنسان، أو تطوير منظومة إجراءات التقاضي، كما لا تخضع كل السجون لإشراف السلطات الحاكمة.