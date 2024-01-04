استقرار الطقس وتقلبات متوقعة في الغرب والشمال

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد معظم مناطق ليبيا استقرارًا في الأحوال الجوية خلال هذا اليوم ويوم الغد، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (18 – 23) درجة مئوية، يتوقع أيضًا زيادة طفيفة في درجات الحرارة يوم الغد، في حين يشير التقرير إلى تنقية السماء في مناطق الشمال الشرقي اليوم.

وفي المقابل، يتوقع أن تتأثر المناطق الغربية والشمالية من ليبيا يومي السبت والأحد بتقلبات جوية، حيث ستكون مصحوبة برياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، ويتوقع أن تثير هذه الرياح الأتربة والغبار، مما يسفر عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ونوه المركز إلى أن هذه التوقعات قابلة للتحديث محذرا المواطنين في المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية من اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.