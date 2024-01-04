إيران تخفض عدد ضحايا التفجير المزدوج

أخبار ليبيا 24

قررت خدمات الطوارئ الإيرانية، تخفيض أعداد الضحايا مرةً أخرى ليصل العدد إلى 84 قتيلاً و284 جريحاً.

وجاء القرار بعد يوم واحد من وقوع الهجوم الذي شهدته مدينة كرمان جنوبي إيران.

وفيما سبق.. أعلنت وسائل إعلام رسمية في البداية أن القتلى بلغ عددهم 103، إلا أن وزير الصحة بهرام عين الله، صحح العدد إلى 95 قتيلاً بعد ساعات.

وفي هذا الصددّ.. أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام على ضحايا الانفجار المزدوج الذي وقع في محافظة كرمان، وأدى إلى مقتل 103 أشخاص، كما حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إسرائيل بأنها ستدفع ثمن جريمة كرمان غاليا.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات المحلية في محافظ كرمان، الحداد في المحافظة لمدة 3 أيام.