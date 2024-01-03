نصية يدعو تكالة ونائبيه للابتعاد عن المناكفات والمماحكات السياسية وتفجير المواقف 

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دعا عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية رئيس مجلس الدولة محمد تكالة ونائبيه وأعضاء المجلس الابتعاد عن المناكفات والمماحكات السياسية وتفجير المواقف.

وأضاف نصية في رده على تصريح نائب رئيس مجلس الدولة بشأن إحالة قوائم المترشحين للمناصب السيادية :”أن المناكفات والمماحكات السياسية كانت السبب في فشل الاستفتاء على مشروع الدستور وإلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2021 وتوحيد المناصب السيادية في السابق”.

وقال نصية :”نستغرب توقيت ودوافع هذا التصريح وهذه الإحالة بالرغم من بقاء هذه القوائم في أدراج مجلس الدولة أكثر من سنتين“.

وذكر النائب :”الفساد ناتج عن ممارسات السلطة التنفيذية وانقسامها وليس المناصب السيادية وعلى رأسها الأجهزة الرقابية، فديوان المحاسبة يصدر سنويا في تقرير يحوي أكثر من ألف صفحة من الإهمال والتقصير إلى الفساد والنهب“.

وأفاد نصية:”من الأولى توحيد السلطة التنفيذية من خلال حكومة جديدة موحدة محددة المهام والميزانية للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية“.

ولفت إلى أن أهمية توحيد المناصب السيادية كان وسيظل من أولوياتنا ولكن في ظل حكومة واحدة ووفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي والتي تنص على التوافق حول محافظ المصرف المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتابع النائب :”أما الوكلاء وباقي الوظائف فهي من حق مجلس النواب فقط ولايمكن التفريط في هذا الحق القانوني والسياسي“.

ودعا نصية تكالة ونائبيه لعدم خلط الأوراق من خلال محاولة تشتيت الجهود لتشكيل حكومة جديدة خدمة لأغراض ضيقة وآنية من خلال طرح مبادرات جانبية كانت إلى وقت قريب محل رفض من قبلهم.

وختم النائب قائلا :”نأمل منهم العمل بكل جديه لتطبيق خارطة الطرق المقرة من لجنة 6+6 بشأن توحيد السلطة التنفيذية وعندها يمكن توحيد المناصب السيادية“.