مكافحة الهجرة بطبرق ترحل 7706 مهاجرين من 16 دولة خلال 2023

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال، اللواء إبراهيم الأربد، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن حصيلة المهاجرين المرحلين من طبرق خلال عام 2023، بلغت 7706 مهاجر.

وأوضح الأربد، أن المرحلين تمّ ترحيلهم عبر منفذ أمساعد السلوم البري ومركز أيواء قنفودة في بنغازي، وهم من 16 دولة، وهي: مصر والسودان وسوريا ونيجيريا والنيجر وتشاد وباكستان وبنغلاديش وتونس وسيرلانكا واريتريا وأثيوبيا وموريتانيا واليمن وغانا والهند.

ولفت إلى أن عدد المصابين بالاتهاب الكبد والإيدز بلغ 416 مهاجرا، بينما بلغ عدد المرحلين 7215 مهاجرا.