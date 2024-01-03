معدل التضخم في تركيا يسجل مستويات قياسية

أخبار ليبيا 24

سجل معدل التضخم العام في تركيا ارتفاعًا قدره 64.77% في شهر ديسمبر، على أساس سنوي.

وبحسب بيانات المصرف التركي المركزي وجاءت القراءة أقل من التوقعات البالغة 64.95%، حسب البيانات.

وفي سياقٍ ذي صلة.. حقق احتياطي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي التركي مستوياتٍ قياسية مرتفعًا بما مقداره 2.925 مليار دولار.

وبحسب بيانات المصرف المركزي التركي بلغ إجمالي الأصول حتى ديسمبر الحالي 145 ملياراً و453 مليون دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقَ البيانات.

كما أشار البنك المركزي إلى ارتفاع احتياطيات الذهب، بـ 767 مليون دولار ليسجل 47 ملياراً و896 مليون دولار.

وفي ذات السياق.. توقع صندوق النقد الدولي وصول النمو في تركيا خلال العام القادم إلى 3.25 بالمئة، بينما توقعت أن يصل معدل التضخم بنهاية عام 2024 إلى 46 بالمئة.