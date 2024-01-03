مجلس الدولة يطالب بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة

أخبار ليبيا 24

طالب المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي مع ائتلاف شركات أجنبية، يضم “إيني” الإيطالية و”توتال” الفرنسية و”أدنوك” الإماراتية وشركة الطاقة التركية، معتبرا أن أي آثار نتجت عن تلك المفاوضات كأن لم تكن.

وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة، إنه استعرض في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 الشكوى المقدمة من مجموعة خبراء ليبيين في مجال النفط، مفادها إجراء المؤسسة الوطنية للنفط، بإشراف المجلس الأعلى للطاقة، مفاوضات مباشرة مع شركات “أدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية، وذلك لتطوير الحقل “م ن 7” الواقع بالحمادة الحمراء، على الرغم من اعتراض وزارة النفط والغاز على تصرف المؤسسة هذا، وتأكيدها توافر القدرة والإمكانات الفنية لدى شركات وطنية لتطوير هذا الحقل.

وأكد المجلس رفضه التام ما اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط من خطوات وإجراءات في هذا المقام، عادا ذلك من قبيل التفريط في المقدرات العامة، ومثالا صارخا على مخالفة التشريعات الوطنية النافذة، وخرقا واضحا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات والوثائق الدولية ذات الصلة.

وطالب المجلس في ختام البيان حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل المذكور، واعتبار أي آثار نتجت عن تلك المفاوضات كأن لم تكن، والتقيد بعدم اتخاذ أي إجراءات من هذا النوع مستقبلا من دون التشاور مع وزارة النفط والغاز، واستطلاع رأي الأجهزة الرقابية، والحصول على موافقة مجلسي النواب والأعلى للدولة.

ودعا المجلس، حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط إلى موافاة المجلس الأعلى للدولة بما يجرى اتخاذه من إجراءات، تنفيذا لهذه المطالبات.