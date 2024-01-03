متوسط إنفاق الأسرة الليبية الشهري

3 يناير، 2024 12:08 ص
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أخبار ليبيا 24

أظهرت، نتائج مسح اقتصادي واجتماعي، أجرته مصلحة الإحصاء والتعداد، لعام 2023 أن إجمالي متوسط إنفاق الأسرة الليبية الشهري على جميع السلع والخدمات بلغ 3094.5 دينار ليبي، منها 1250.5 دينار على المواد الغذائية. وهو ما يشكل نسبة (40.4%) من إجمالي إنفاق الأسرة.

ويأتي في المرتبة الثانية، من حيث الإنفاق، إنفاق الأسرة على المسكن؛ والذي بلغ 739.25 دينار في الشهر. وهو ما يشكل نسبة (23.89%) من إجمالي الإنفاق الشهري.

وحاز إنفاق الأسرة على الملابس والأحذية المرتبة الثالثة من حيث قيمة الإنفاق؛ إذ بلغ متوسط ما تنفقه الأسرة على الملابس والأحذية 321.16 دينار في الشهر. وهو ما يشكل نسبة (10.38%) من إجمالي إنفاق الأسرة الشهري.

وبيّنت النتائج، أن 157.24 دينار متوسط ما تنفقه الأسرة في الشهر على الأثاث. وهو ما يشكل (%5.08) من إجمالي متوسط إنفاق الأسرة الشهري.

الإنفاق على التعليم والصحة

وجاء ترتيب إنفاق الأسرة على التعليم في المرتبة الخامسة؛ حيث بلغ متوسط قيمة ما تنفقه الأسرة على التعليم في الشهر 126.23 دينار يشكل (4.08%) من إجمالي إنفاقها.

وأظهرت النتائج، أن متوسط ما تنفقه الأسرة على الصحة بلغ 125.05 دينار بشكل (4.04%) من إجمالي إنفاقها.

وبيّنت النتائج، أن إنفاق الأسرة على الاتصالات بلغ 124.78 دينار في الشهر ويشكل نسبة (4.03%) من إجمالي إنفاقها. وشكلت نسبة إنفاق الأسرة على النقل (%3.67) من إجمالي إنفاقها.

ووفقا للنتائج؛ فإن الأسرة تنفق في المتوسط على باقي بنود الإنفاق؛ وهي السلع والخدمات الأخرى والترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق، والسجائر والتبغ، ما قيمته 136.78 دينار في الشهر أي ما يشكل 4.42% من إجمالي الإنفاق الشهري.

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3 يناير، 2024 12:08 ص
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