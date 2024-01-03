ليبيا في منافسة نارية مع مصر على لقب بطولة العرب لكرة السلة

أخبار ليبيا 24

ساعات معدودة تفصل منتخبنا الوطني الليبي لكرة السلة للدخول في منافسة نارية مع نظيره المصري على لقب البطولة العربية لكرة السلة في نسختها الـ 25.

وتقام ،المباراة النهائية داخل استاد القاهرة، عند الساعة السادسة والنصف، من مساء اليوم الأربعاء.

وهذه، هي المرة الأولى، التي يصل فيها المنتخب الوطني، إلى نهائي البطولة، حيث تأهل يوم أمس الثلاثاء، بعد فوزه على المنتخب التونسي بنتيجة 70-64، في مباراة نصف النهائي.

وكان المنتخب الليبي، قد وصل إلى ربع نهائي البطولة، بعد تفوقه على منتخب الكويت، في نصف النهائي بنتيجة 89-76.

من جانبه تأهل المنتخب المصري مستضيف البطولة بعد الفوز على الإمارات يوم أمس الثلاثاء. واستطاع المنتخب المصري الفوز على نظيره الإمارات بنتيجة 114-78.