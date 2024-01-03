على خلفية الاحتجاجات .. توقف كامل لإنتاج النفط من حقل الشرارة

أخبار ليبيا 24

قال مهندسان لرويترز، اليوم الأربعاء، إن الإنتاج توقف بالكامل في حقل الشرارة النفطي الذي تصل قدرته إلى 300 ألف برميل يوميا، وذلك بسبب احتجاجات.

وفي وقت سابق اليوم، أدت احتجاجات محلية إلى خفض الإنتاج في الحقل النفطي.

وكان حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول في ليبيا، هدفا متكررا لاحتجاجات محلية وأخرى سياسية أوسع نطاقا.

وأغلق محتجون محليّون من إقليم فزان، أمس الثلاثاء، حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي ليبيا، احتجاجا على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية، وتزايد عمليات التهريب، مهدّدين بالتصعيد وإغلاق حقل الفيل في حال عدم تحقيق مطالبهم.

وتعاني مدن الجنوب الليبي الغنية بالموارد النفطية، منذ أيام، من نقص في التزود بالمحروقات، حيث شوهدت طوابير من السيارات، وهي تقف عند محطات توزيع الوقود للتزود بالبنزين.

وقال المحتجون في بيان، إن إغلاق حقل الشرارة جاء بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات، المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.

ويطالب أهالي إقليم فزّان بتوفير الوقود ومشتقاته، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان.

ويقع الحقل في حوض مرزق جنوب شرقي ليبيا، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركة ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و(أو إم في) النمساوية وإكوينور النرويجية.